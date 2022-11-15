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05:22, 15 ноября 2022Забота о себе

Названы неожиданные плюсы сна без одежды

Психолог Холл: спать голышом стоит ради борьбы с депрессией и улучшения кровообращения

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Сон голышом может помочь в борьбе с депрессией, заявила психолог Кэтрин Холл, специализирующаяся на лечении проблем со сном. Несколько других неожиданных плюсов сна без одежды она назвала изданию The Sun.

По словам специалистки, главным преимуществом такого сна является то, что он способствует улучшению кровообращения, которому могут препятствовать тесная пижама или носки с резинкой. Она утверждает, что благодаря усилению кровотока мышцы быстрее восстанавливаются после физической активности, а внутренние органы лучше насыщаются кислородом и начинают функционировать должным образом.

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Спать голышом, по мнению Холл, также стоит, чтобы нормализовать регуляцию температуры тела и укрепить иммунитет. Это особенно важно в осенне-зимний период, в который люди традиционно начинают чаще болеть.

И наконец, спать в обнаженном виде полезно для мужского и женского здоровья, заявила специалистка. «Ночной отдых без одежды повышает фертильность мужчин и снижает вероятность любых инфекций, вызванных неудобным нижним бельем, у женщин», — объяснила она.

В заключение Холл добавила, что отказ от одежды в пользу контакта обнаженных тел во сне способствует выработке гормона любви окситоцина, а его высокий уровень, в свою очередь, поможет снизить риск возникновения сезонной депрессии.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко назвала улучшающие сон продукты. В частности, подействовать как легкое и безопасное снотворное может стакан теплого молока с медом, отметила она.

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Наталья Обрядина
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