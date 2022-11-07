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07:11, 7 ноября 2022Забота о себе

Диетолог назвала улучшающие сон продукты

Диетолог Денисенко посоветовала выпивать стакан теплого молока с медом для улучшения сна

Фото: Anita Jankovic / Unsplash

Врач-диетолог Людмила Денисенко назвала улучшающие сон продукты в беседе с «Комсомольской правдой».

Специалист сообщила, что стакан теплого молока с медом может подействовать как легкое и безопаснее снотворное. Она также отметила, что, если употреблять напиток вместе с сушеными бананами или финиками, то заснуть будет гораздо легче.

По словам Денисенко, когда чувство голода не дает спать, можно съесть и более калорийную пищу, богатую триптофаном. Она уточнила, что к таким продуктам относится индейка. «Если чувствуете, что не можете уснуть, то бутерброд на зерновом хлебе с кусочком индейки вам поможет», — сказала эксперт.

Диетолог добавила, что расслабиться и успокоиться перед сном помогут травяные чаи на основе мята, мелиссы или ромашки. Она также посоветовала не употреблять перед сном желтые сыры, шоколад, перезрелые бананы и копченую рыбу.

Ранее врач-физиотерапевт Филипп Глубоков предупредил, что сильно обжаренный кофе может угнетать пищеварение. Он посоветовал не совмещать крепкий кофе с полноценными приемами пищи — лучше употреблять его в перерывах между едой.

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Марина Совина
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