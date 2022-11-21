Военкор показал систему залпового огня «Смерч» в бою

Военкор «Известий» Морозов показал реактивную систему залпового огня «Смерч» в бою

Военкор «Известий» Александр Морозов показал в бою реактивную дальнобойную систему залпового огня (РСЗО) «Смерч», которую используют военнослужащие Вооруженных сил России для нанесения высокоточных ударов. Видео опубликовано в Telegram-канале издания.

Отмечается, что данный тип РСЗО применяется при необходимости ликвидации замаскированных командных пунктов противника. При этом указывается, что дымовые завесы, бетонные укрепления, а также средства радиоэлектронной борьбы не помогают вражеским силам укрыться от снарядов боевой машины. Помимо этого, ракеты данной РСЗО невозможно перехватить или уничтожить.

Ранее сообщалось, что российские военные разбили сотни снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых США на Украину, и «Смерч» на территории Донецкой народной республики.

Как заявлял официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, вблизи Красноармейска военнослужащими российской армии было ликвидировано 120 реактивных снарядов американской РСЗО, 250 реактивных снарядов «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины, принадлежащие Вооруженным силам Украины.