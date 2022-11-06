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14:08, 6 ноября 2022Россия

Российские военные разбили сотни снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч»

В МО заявили, что ВС РФ разбили 120 снарядов РСЗО HIMARS и 250 снарядов «Смерч»
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

Российские военные разбили сотни снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине от США, и «Смерч». Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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