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14:06, 6 ноября 2022Бывший СССР

Российские войска отбили попытки атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили до 250 украинских военных в районе Красного Лимана

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В районе Красного Лимана российские войска отбили попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили до 120 украинских военных. Об этом журналистам в воскресенье, 6 ноября, заявили в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечалось, что военнослужащие ВСУ безуспешно атаковали двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.

«В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей», — говорится в сообщении.

Помимо прочего, в районе населенного пункта Красный Лиман Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе около 40 боевиков из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.

Ранее в ноябре российские войска сорвали атаку ВСУ на купянском направлении, там убиты до 200 военных Украины. Кроме того, также было уничтожено восемь украинских танков.

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Дарья Рыбак
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