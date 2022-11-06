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14:02, 6 ноября 2022Россия

Российские войска сорвали атаку ВСУ на купянском направлении

В Минобороны рассказали, что российские войска сорвали атаку ВСУ на купянском направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, там убито до 200 военных Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цитату приводит РИА Новости.

ВСУ пытались атаковать российские войска у Котляровки в Харьковской области и у Новоселовского в Луганской народной республике. Обе атаки отразили, заявил Конашенков.

По его словам, на Купянском направлении также уничтожили 8 украинских танков.

Российские военные также атаковали ВСУ в Красном Лимане, в результате были убиты 100 военных. Конашенков уточнил, что среди них были и иностранные наемники.

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Виктория Кондратьева
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