В Минобороны рассказали, что российские войска сорвали атаку ВСУ на купянском направлении

Российские войска сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, там убито до 200 военных Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цитату приводит РИА Новости.

ВСУ пытались атаковать российские войска у Котляровки в Харьковской области и у Новоселовского в Луганской народной республике. Обе атаки отразили, заявил Конашенков.

По его словам, на Купянском направлении также уничтожили 8 украинских танков.

Российские военные также атаковали ВСУ в Красном Лимане, в результате были убиты 100 военных. Конашенков уточнил, что среди них были и иностранные наемники.