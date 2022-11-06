ВКС России ликвидировали до 100 боевиков нацформирований в Красном Лимане

В МО сообщили, что ВКС РФ ликвидировали до 100 боевиков нацформирований в Красном Лимане

Российские военные ликвидировали до 100 боевиков националистических формирований и иностранных наемников. Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, наемники прибыли на территорию Украины из США, Великобритании и Польши. Он уточнил, что ВКС России уничтожили боевиков вблизи Красного Лимана в ДНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.