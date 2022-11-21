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12:13, 21 ноября 2022Россия

В Подмосковье школьник покончил с собой после игры в снежки

«МК»: школьник из Подмосковья покончил с собой после игры во дворе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Десятилетний школьник из Подмосковья покончил с собой после игры во дворе. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел вечером 19 ноября. По словам местных жителей, за несколько часов до случившегося ребенок играл с друзьями в снежки и громко смеялся, что поразило соседей. Они объяснили, что мальчик постоянно был занят учебой и занятиями в спортивной секции — все свободное время он посвящал японским боевым искусствам, поэтому школьника редко видели гуляющим во дворе.

После игры ребенок вернулся домой и заперся в комнате. Позже родители обнаружили сына мертвым.

Как утверждают соседи, семья мальчика контролировала досуг ребенка и всегда знала, где он находится и чем занимается. Также на телефоне у школьника стояла программа родительского контроля. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница покончила с собой после ссоры с отцом. По предварительным данным, перед этим мужчина забрал у нее телефон и планшет в качестве наказания за плохие оценки.

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Варвара Родикова
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