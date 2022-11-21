Отбросивший гранаты ВСУ из окопа российский солдат рассказал о произошедшем

Отбросивший гранаты ВСУ из окопа российский солдат получил осколочные ранения

Российским военным, отбросившим прилетевшие в него гранаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказался Рустам Худайнуров из 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). Об этом сообщает телеканал «360».

По словам мужчины, ему удалось отбросить от себя восемь гранат, однако одна из них взорвалась, и военный получил осколочные ранения. В настоящий момент он находится в больнице.

Худайнуров также уточнил, что попавшие на видео события произошли три недели назад. «Подлетела "птичка", первую гранату скинула, меня законтачило. Я вырубился чуть-чуть, немножко отполз. И он [дрон] начал подлетать постоянно, скидывал-скидывал, штуки три рядом взорвались, штуки четыре сбрасывал на меня, одну недалеко отбросил», — рассказал солдат.

Видео с описанными военным действиями опубликовано 7 ноября. Позже появились сообщения, что этим солдатом оказался пехотинец из 138-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Ленинградской области.