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13:23, 21 ноября 2022Россия

Отбросивший гранаты ВСУ из окопа российский солдат рассказал о произошедшем

Отбросивший гранаты ВСУ из окопа российский солдат получил осколочные ранения

Фото: Shutterstock

Российским военным, отбросившим прилетевшие в него гранаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказался Рустам Худайнуров из 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). Об этом сообщает телеканал «360».

По словам мужчины, ему удалось отбросить от себя восемь гранат, однако одна из них взорвалась, и военный получил осколочные ранения. В настоящий момент он находится в больнице.

Худайнуров также уточнил, что попавшие на видео события произошли три недели назад. «Подлетела "птичка", первую гранату скинула, меня законтачило. Я вырубился чуть-чуть, немножко отполз. И он [дрон] начал подлетать постоянно, скидывал-скидывал, штуки три рядом взорвались, штуки четыре сбрасывал на меня, одну недалеко отбросил», — рассказал солдат.

Видео с описанными военным действиями опубликовано 7 ноября. Позже появились сообщения, что этим солдатом оказался пехотинец из 138-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Ленинградской области.

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Варвара Кошечкина
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