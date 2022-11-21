В Испании рассказали о сроках подготовки украинских солдат в Толедо

Украинские военные начнут подготовку в испанской Пехотной академии в конце ноября

Украинские военные начнут подготовку в испанской Пехотной академии в городе Толедо в конце ноября. Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес, передает ТАСС.

По словам политика, обучение в ближайшее время пройдут около 400 военнослужащих. Оно будет длиться около двух месяцев. Всего предполагается обучить около 2,4 тысячи солдат.

Санчес также отметил, что Мадрид активно помогает Киеву и выделил почти 270 миллионов евро для финансирования закупки оружия. «Испания также временно приняла более 135 тысяч украинских беженцев», — добавил он.

Ранее Министерство обороны Британии сообщило, что украинским военнослужащим, которые проходят подготовку в Великобритании, подарят зажигалки с надписью «Слава Украине! Героям слава». «В зимнем наборе для украинских новобранцев, проходящих подготовку на британской земле, будет особый знак британской поддержки — надежная зажигалка, которая многие поколения была лучшим другом солдата», — заявили в Минобороны. Помимо надписи, на зажигалке выгравирован украинский герб.