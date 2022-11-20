Британия подарит украинским новобранцам зажигалки с надписью «Слава Украине»

Украинским новобранцам в Великобритании подарят зажигалки с надписью «Слава Украине»

Украинским военнослужащим, которые проходят подготовку в Великобритании, подарят зажигалки с надписью «Слава Украине! Героям слава». Об этом сообщило в Twitter британское Министерство обороны.

«В зимнем наборе для украинских новобранцев, проходящих подготовку на британской земле, будет особый знак британской поддержки — надежная зажигалка, которая многие поколения была лучшим другом солдата», — говорится в посте.

Помимо надписи, на зажигалке выгравирован украинский герб.

В годы Второй мировой войны приветствие «Слава Украине! Героям слава» использовали последователи Степана Бандеры, воевавшие на стороне Германии.

19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого стало известно, что Великобритания передаст Украине новые средства ПВО, включая зенитные орудия, радары и специальную технику для борьбы с беспилотниками. Размер нового пакета военной помощи составит около 59,5 миллиона долларов.