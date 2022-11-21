Глава МАГАТЭ удивился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил удивление осведомленности президента России Владимира Путина о происходящем на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

В интервью телекомпании CBS главу МАГАТЭ спросили, осведомлен ли российский лидер о происходящем на ЗАЭС. На это Гросси ответил утвердительно. «Он знает об этом каждую деталь, что меня удивило», — отметил он.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что президент России «весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции», но также о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. «Это объект, который он знает очень хорошо», — заключил он.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС. Как рассказали дипломатические источники, соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией. Проект одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить общение с МАГАТЭ по вопросам ЗАЭС.