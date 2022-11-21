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07:30, 21 ноября 2022Путешествия

Россиянин побывал в Тбилиси и рассказал об отношении грузин к русскому языку

Побывавший в Грузии автор блога на «Яндекс.Дзен» заявил, что не увидел агрессии к русским

Фото: Unsplash

Российский турист, побывавший в Тбилиси, рассказал, что не чувствовал предвзятого отношения к себе или к соотечественникам со стороны грузин. Наблюдениями он поделился в личном блоге «LifeeL — Жизнь и Чувства» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник признался, что до этого видел в некоторых СМИ информацию, что в Грузии «русских недолюбливают, а иногда вообще игнорируют русский язык». Тем не менее за недельную поездку он ни разу не столкнулся с «каким-нибудь проявлением агрессии или неприятия». Также россиянин заметил, что многие грузины хорошо знают русский и могут разговаривать на нем.

«Молодежь владеет русским языком хуже, поэтому если вдруг вам придется воспользоваться услугами салонов связи или банковскими услугами, то молодые специалисты будут общаться с вами на английском. Просто будьте к этому готовы и не требуйте к себе отдельного отношения», — заявил автор блога.

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Более того, турист назвал русский язык «связующим» между грузинами и армянами, которые часто сотрудничают в сферах пассажирских перевозок и торговли. По словам блогера, он неоднократно был свидетелем, как представители двух наций общались между собой исключительно на русском.

Ранее в ноябре россиянин, побывавший на отдыхе в Грузии и Армении, сравнил плюсы и минусы каждой страны и выбрал лучшую из них для долгосрочных поездок. По его мнению, в обеих странах можно одинаково «усладить взор» красотами природы и архитектуры, а к отечественным туристам также везде хорошо относятся.

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Дарья Рыбак
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