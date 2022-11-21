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10:09, 21 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин кинул телевизор в друга и забил его ногами до смерти

В Охе осудят молодого человека, бросившего телевизор в товарища и забившего его до смерти

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области

В Охе суд рассмотрит дело 25-летнего местного жителя об убийстве 48-летнего товарища. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Сахалинской области.

По данным ведомства, фигурант выпивал с друзьями в квартире на улице Дзержинского. Там он поссорился со старшим приятелем и начал избивать его кулаками и ногами по голове и туловищу. Затем молодой человек взял с тумбочки телевизор и несколько раз бросил его в потерпевшего. Жертва скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Тюмени мужчину осудили на четыре года за нападение с ножом на учившего его жить приятеля.

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Екатерина Власова
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