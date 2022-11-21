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16:44, 21 ноября 2022Мир

Медведев согрел лидера Кубы возле печи и пошутил про суровую осень в России

Зампред Совбеза РФ Медведев встретился с лидером Кубы Бермудесом
Дмитрий Медведев и Мигель Диас-Канель Бермудес

Дмитрий Медведев и Мигель Диас-Канель Бермудес. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с лидером Кубы Мигелем Марио Диас-Канель Бермудесом. Встреча прошла в дружеской атмосфере и при разведенном камине. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы вам было тепло, мы специально развели огонь, камин, который отражает сердечное тепло, с которым мы всегда встречаем наших кубинских друзей», — пошутил Медведев про суровую осень в России, после чего согрел лидера Кубы около печи.

Ранее зампред Совбеза заявил, что санкции, наложенные на Россию и Кубу, не способны сдержать развитие двух стран, и сотрудничество Гаваны и Москвы продолжится. «Мир очень сложный, наши страны находятся под бесконечным потоком санкций, ограничений. И в этом смысле у нас есть чем обменяться, тот опыт, который накоплен Кубой, носит бесценный характер», — отметил Медведев.

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Виктория Кондратьева
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