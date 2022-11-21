Медведев назвал бесценным опыт Кубы по противодействию санкциям

Медведев заявил, что опыт Кубы по противодействию санкциям носит бесценный характер

Санкции наложенные на Россию и Кубу, не способны сдержать развитие двух стран, и сотрудничество Гаваны и Москвы продолжится. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в понедельник на встрече в Москве с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, передает ТАСС.

Медведев назвал опыт Кубы по противодействию санкциям бесценным. «Мир очень сложный, наши страны находятся под бесконечным потоком санкций, ограничений. И в этом смысле у нас есть чем обменяться, тот опыт, который накоплен Кубой, носит бесценный характер», — отметил замглавы Совбеза.

По его словам, Россия и Куба продолжат обогащать экономические, образовательные и иные связи между странами, а также «развивать партийное сотрудничество между Коммунистической партией Кубы и партией "Единая Россия"».

В октябре МИД Кубы опубликовал доклад о последствиях американских санкций. Совокупные потери республики за 60 лет экономической блокады США превысили 154 миллиарда долларов, из них более 6,3 миллиарда — за время президентства Джо Байдена. «Это исторический рекорд, более 454 миллионов в месяц, или более 15 миллионов в день», — заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго.