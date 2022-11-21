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15:43, 21 ноября 2022Бывший СССР

Украинцев призвали остаться в стране на фоне отключений электричества

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко: украинцам нет необходимости уезжать из-за отключений

Фото: Murad Sezer / Reuters

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что украинцам нет необходимости уезжать из страны на фоне отключений электроэнергии. Его слова приводит «Страна.ua».

Он заверил, что масштабного блэкаута по всей стране не будет. «Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но уже есть понимание, что в любом случае работает ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям — прим. «Ленты.ру»), областные власти для того, чтобы разворачивать пункты обогрева, а параллельно — работают энергетики, чтобы в течение суток, двух, трех налаживать энергетику», — пояснил он, призвав жителей остаться.

Ранее гендиректор украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что жители Украины должны по возможности подготовиться к отъезду за границу для экономии электричества.

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Антон Похиляк
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