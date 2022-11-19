Украинцев призвали подумать над отъездом за границу для экономии электричества

Глава ДТЭК предложил украинцам покинуть страну для экономии электроэнергии в госпиталях

Жители Украины должны по возможности подготовиться к отъезду за границу для экономии электричества. Об этом гендиректор украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко заявил в интервью ВВС.

По его словам, с каждым ракетным ударом украинская энергосистема становится менее надежной, а снижение потребления электричества позволит поддержать ее функционирование.

«Если они (жители Украины — прим. «Ленты.ру») смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы», — отметил Тимченко.

Ранее ситуацию с энергоснабжением в республике оценил украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сложности с обеспечением электричеством наблюдаются в Киеве и в 17 регионах страны.