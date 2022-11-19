Зеленский оценил ситуацию с энергоснабжением на Украине

Зеленский сообщил, что в Киеве и 17 регионах Украины сложная ситуация с энергоснабжением

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с энергоснабжением в стране. В своем Telegram-канале он заявил, что сложная ситуация сохраняется в Киеве и в 17 регионах, в частности, в Одессе.

Кроме того, по словам Зеленского, «очень тяжело в Одесской области, а еще в Винницкой и Тернопольской». В большинстве регионов действовали стабилизационные почасовые графики отключения света, заключил он.

Вечером 18 ноября в Одессе местные жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества. Горожане считают, что Киев специально отбирает у них энергию и отдает другим населенным пунктам — «более патриотичным».

По оценке директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, в случае тотального отключения электроэнергии по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. По его словам, после удара 15 ноября энергосистема Украины стабилизируется, но ситуация остается сложной.