Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения электричества

Страна.ua: жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества

В Одессе местные жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как люди ходят по пешеходному переходу туда и обратно, мешая движению автомобилей.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе», жители считают, что Киев специально отбирает у них энергию и отдает другим населенным пунктам — «более патриотичным». В социальных сетях местные жители пишут, что за любое возмущение сложившейся ситуацией пользователей в крупных пабликах блокируют, а некоторыми занимается Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее представитель украинской администрации города Сергей Братчук сообщил, что около 70 процентов жителей Одесской области остались без электричества. Он также отметил, что те жители города и области, которые все еще имеют доступ к энергии, получают электричество примерно на два часа в день.

Утром 17 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетного удара. Вскоре стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе.

