Известная российская писательница рассказала о любви к жизни в частном доме

Писательница Виктория Токарева рассказала о любви к жизни в частном доме

Российская писательница Виктория Токарева сообщила, что последние 30 лет она проживает в частном доме в поселке Ватутинки Новомосковского округа Москвы. О своей любви к жизни вдали от центра города она рассказала в интервью изданию «Москвич Mag».

Известная писательница поделилась, что у нее есть квартира на улице Довженко, напротив киностудии «Мосфильм», однако много лет назад она приняла решение переехать за город из-за желания быть ближе к природе. Она добавила, что богатые люди по всему миру предпочитают жить за городом.

«Свежий воздух, дом на земле — это другой уровень жизни. Когда живешь в многоэтажке, как я на девятом этаже, человек теряет связь с землей. А человек должен заземляться, он должен выходить на землю, а не на лестничную площадку, где мусоропровод», — считает Токарева.

Писательница добавила, что благодаря высоким деревьям, посаженным более 50 лет назад, в поселке стало очень красиво. Она также отметила, что в Ватутинках ранее жил «весь цвет советской литературы» — писатели и поэты Александр Твардовский, Константин Симонов, Юрий Трифонов, а также режиссер Эльдар Рязанов. «Сейчас здесь все удобства: газ, телефон, свет. Надо быть дураком, чтобы тут не жить», — заключила Токарева.

В сентябре актриса Елена Лядова рассказала, что хотела бы иметь собственный загородный дом. Она добавила, что была бы рада обладать «небольшим клочком земли с лесом» для того, чтобы слушать пение птиц, смотреть на небо и «получать энергию от земли».