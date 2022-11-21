Турецкие войска обстреляли приграничный район Сирии

Firat: турецкие войска обстреляли позиции СДС в приграничном секторе Амуда в Сирии

Турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) в приграничном секторе Амуда на севере сирийской провинции Эль-Хасака. По информации агентства Firat, были выпущены десятки снарядов.

Сообщается о погибших и раненых среди местных жителей, их численность уточняется.

Кроме того, истребители F-16 ВВС Турции нанесли удары по курдским формированиям в районе Кобани на севере сирийской провинции Алеппо. Также под артиллерийский обстрел попали несколько курдских сел в регионе Эш-Шехба на западе Алеппо. Сообщалось о пострадавших среди мирного населения.

О планах Анкары провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором Анкара обвиняет сирийских курдов.