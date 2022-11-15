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14:30, 15 ноября 2022Мир

Турция анонсировала спецоперацию против курдских боевиков в Сирии

Reuters: Турция планирует провести спецоперацию против боевиков РПК в Сирии

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Анкара планирует провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии. Об этом заявил Reuters высокопоставленный турецкий чиновник.

Представитель турецких властей, пожелавший оставаться анонимным, подчеркнул, что спецоперация против курдских формирований в Ираке продоложается. «После ее завершения у нас появятся конкретные цели в Сирии», — анонсировал источник.

«Угрозы, исходящие от курдских боевиков или ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») в отношении Турции, неприемлемы», — подчеркнул собеседник Reuters. Он добавил, что Анкара устранит угрозы вдоль своей южной границы «тем или иным способом».

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Турецкие власти обвинили курдских боевиков во взрыве, прогремевшем на проспекте Истикляль в Стамбуле 13 ноября. На допросе задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир призналась, что была завербована РПК, признанной террористической в Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения террористических организаций.

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Глеб Бажуткин
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