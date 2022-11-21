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13:28, 21 ноября 2022Бывший СССР

На Украине вынесли приговор военнопленным из ДНР и ЛНР

Украинский суд приговорил к тюремному заключению 10 военнопленных ДНР и ЛНР за госизмену

Фото: Служба безпеки України

Украинский суд вынес обвинительный приговор 10 военнопленным из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и осудил их на срок от 13 до 15 лет за госизмену. Об этом говорится на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Следствие считает, что «осужденные перешли на сторону российской армии и на протяжении нескольких месяцев оказывали помощь врагу». Среди них есть командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки вооруженных формирований ДНР и ЛНР. Все признаны виновными в государственной измене в условиях военного времени (ст. 111, ч. 2 УК Украины) и приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 15 лет.

По итогам судебных разбирательств всех десятерых обвиняемых признали виновными в государственной измене в условиях военного времени (ст. 111, ч. 2 УК Украины) и приговорили к тюремному заключению на срок от 12 до 15 лет.

Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала расследовать видеозаписи с убитыми российскими военнопленными. По данным агентства, ММПЧУ осведомлена о существовании этого видео и уже занимается его изучением.

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Алевтина Запольская
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