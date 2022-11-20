Миссия ООН призвала изучить убийство российских военнопленных на видео

Мониторинговая миссия ООН призвала расследовать видео с убийством российских военнопленных

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала расследовать видеозаписи с убитыми российскими военнопленными. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, ММПЧУ осведомлена о существовании этого видео и уже занимается его изучением.

Ранее управление верховного комиссара по правам человека ООН заявило, что начало изучать видеозаписи с убитыми военнопленными.

В пятницу, 18 ноября, в сети были опубликованы видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одной видеозаписи демонстрируются тела российских военнослужащих, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными. В другом ролике в конце записи видно, что один из солдат, вероятно, со стороны Вооруженных сил России, отказался сдаваться и открыл огонь.

Министерство обороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.

Следственный комитет России возбудил дело по факту массового расстрела солдатами ВСУ российских военнопленных. В ведомстве сообщили, что СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности») УК РФ и по статье 356 («Жестокое обращение с военнопленными») УК РФ.

