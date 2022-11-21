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19:34, 21 ноября 2022Наука и техника

Создана интерактивная карта Вселенной

Создана интерактивная карта исследованной Вселенной с 200 тысячами галактик

Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Джона Хопкинса создали новую интерактивную карту, которая позволяет рассмотреть часть Вселенной. Об этом сообщается на официальном сайте разработки.

Авторы использовали данные, полученные с телескопа Sloan Digital Sky Survey в течение последних двух десятилетий. Основная идея проекта заключается в предоставлении возможности общественности, не связанной с астрономией, бесплатно познакомиться с частью исследованной Вселенной, что ранее было доступно только специалистам.

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Карта включает фактическое положение и реальную цветопередачу 200 тысяч галактик, в каждой из которых содержатся миллиарды звезд и планет.

В самом низу можно обнаружить Млечный Путь, где располагается Солнечная система, а в верхней части карты изображен край наблюдаемой Вселенной. Ближе всего к Млечному Пути находятся тысячи спиральных галактик, которые представлены в виде синих точек.

Далее видно эллиптические галактики, образовавшиеся 1,6 миллиарда лет назад, они желтоватые и намного ярче спиральных галактик. Еще выше, это около 4,5 миллиарда лет назад, возможно разглядеть эллиптические галактики с красным смещением, которые кажутся красными, поскольку фотоны растягиваются по мере расширения Вселенной.

Постепенно массив красных точек на карте сменяется скоплением синих точек, которые на самом деле являются квазарами — массивными черными дырами, расположенными в центре определенных галактик.

На границе в десять миллиардов лет голубых квазаров становятся меньше и их замещают квазары с красным смещением. А далее — «слой», заполненный газообразным водородом, который препятствует распространению видимого света.

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Елена Апазиди
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