Екатерину Варнаву заподозрили в серьезном заболевании из-за снимков в бикини

Российский диетолог Альбина Андреева считает, что у Екатерины Варнавы преданорексия

Российский диетолог и психолог Альбина Андреева оценила состояние здоровья бывшей звезды Comedy Woman и телеведущей Екатерины Варнавы на снимках в бикини. Соотвествующий комментарий доктора приводит Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что знаменитость сильно похудела после расставания с актером Александром Молочниковым. В связи с этим фанаты подозревают ее в серьезном заболевании. Так, по словам Андреевой, у Варнавы нет подтвержденной анорексии. «Стопроцентная анорексия в этом случае не усматривается, однако есть преданорексия — это факт», — считает специалист.

Врач заявила, что к симптомам анорексии относятся сильное желание похудеть, отвращение к пище на уровне психики, чрезмерная озабоченность своим весом и раздражительность. «Большинство симптомов у девушки имеются. А вот насчет отвращения к пище — неизвестно», — пояснила Андреева.

В июне Екатерина Варнава удивила фанатов чрезмерной худобой на новом видео. Знаменитость поделилась роликом в соцсетях, на котором она предстала перед камерой в мини-платье с глубоким декольте белого цвета и черных кожаных сапогах. При этом актриса дополнила свой образ плетеной сумкой, а волосы зачесала назад.