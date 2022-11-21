«Известия»: российские банки повысили ставки по вкладам в ноябре

Несколько крупных российских банков в ноябре дополнительно повысили ставки по вкладам. Их доходность в среднем выросла от 0,5 до 2,25 процентных пункта. В основном улучшились условия по долгосрочным депозитам, пишут «Известия».

Уровень максимальной процентной ставки по вкладам в десяти крупнейших банках также увеличивается четвертую декаду подряд, по итогам первой декады ноября показатель достиг 6,9 процента. Банк «Открытие» недавно повысил ставки почти по всей линейке депозитов (до 2,25 процентных пункта). В МКБ уровень максимальной процентной ставки взлетел в ноябре с 8,7 до 10 процентов.

Это происходит, несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне 7,5 процента. До конца года ставки могут вырасти еще на 0,5-1 процентного пункта, полагает заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов.

Облигации, как правило, выгоднее вкладов — такую альтернативу для россиян ранее назвал управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов. На рынке есть доходности 10 и даже 11 процентов годовых по эмитентам с умеренным уровнем риска, отметил он.