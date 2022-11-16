Россиянам назвали более выгодную альтернативу банковским вкладам

Финансист Василий Иванов назвал облигации выгоднее банковских вкладов

Облигации, как правило, выгоднее вкладов. Такую альтернативу для россиян назвал «Прайму» управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов.

Долгосрочные инвесторы могут получить дополнительный доход за счет того, что, как правило, «длинные деньги» дороже «коротких», пояснил финансист. Можно выбирать между облигациями с фиксированным доходом и облигациями, доходность по которым привязана к инфляции, отметил Иванов.

«Инвесторы, готовые самостоятельно отслеживать кредитные риски, могут получить дополнительный доход за счет того, что большое количество эмитентов, относящихся к крупным или средним компаниям, привлекает средства инвесторов на короткие сроки по доходности выше ставок банковских депозитов», — добавил эксперт. В настоящее время на рынке есть доходности 10 и даже 11 процентов годовых по эмитентам с умеренным уровнем риска. Иванов также посоветовал четко определить свой инвестиционный горизонт.

Ранее начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Наталья Меньшова рассказала о самых выгодных вкладах. Ранее самые большие проценты были по вкладам на срок размещения от трех до пяти лет, а в настоящее время — от трех месяцев до года.