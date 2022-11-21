Глава МИД Венгрии ответил на критику посла США из-за поездки в Москву

Глава МИД Венгрии Сийярто: посол США Прессман не имеет права критиковать поездку в Москву

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман не имеет права «комментировать вопросы венгерской политики» и критиковать его поездку в Москву. Его слова передает РИА Новости.

Министр отметил, что занимается исключительно венгерскими национальными интересами, когда посол США исходит из американских интересов. «Я полагаю, что было бы правильно, если бы мы, стоя на почве взаимного уважения, не комментировали бы шаги друг друга», — сказал Сийярто. Он добавил, что никогда не комментировал визиты главы МИД СШ, Энтони Блинкена и ждет того же от американского посла.

Сийярто уточнил, что национальные интересы Венгрии заключаются в обеспечении энергетической безопасности страны в долгосрочный период и указал на то, что США не озвучили ни одного предложения по данному вопросу. В связи с этим, подчеркнул глава МИД Венгрии, у Прессмана нет права критиковать решения Будапешта.

21 ноября Сийярто посетил международный форум «Атомэкспо», который открылся в Сочи в Парке науки и искусств «Сириус». В рамках визита он выступил на пленарном заседании и провел переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил желание Евросоюза вводить все новые ограничения против России. По его словам, ЕС хочет новых антироссийских санкций, чтобы «оправдать свои ошибочные решения, которые наносят вред».