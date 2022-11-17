В Венгрии объяснили желание ЕС вводить все новые санкции против России

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС хочет новых санкций против РФ, чтобы оправдать свои ошибки

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил желание Евросоюза вводить все новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЕС хочет новых санкций только для того, чтобы как-нибудь оправдать свои ошибочные решения, которые наносят вред», — заявил дипломат. Он пояснил, что как только прозвучит признание, что санкции привели в тупик, надо будет назвать ответственных.

По мнению Сийярто, ЕС дал наихудший ответ на российскую спецоперацию на Украине. После того, как рестрикции привели экономику Европы к рецессии, нормальной реакцией европейских лидеров стал бы их уход в отставку, резюмировал глава венгерского МИД.

9 ноября политолог Георгий Бовт напомнил «Ленте.ру», что Венгрия поддерживала все санкции против России, выступив только против ограничений на нефть. По его словам, восточноевропейская страна преследует свои собственные национальные интересы.

В октябре правительство Венгрии пообещало не допустить новых санкций ЕС, которые затрагивают поставки российского газа. Уточнялось, что контракты с «Газпромом» не влияют на позицию Будапешта по украинскому конфликту.