Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 9 ноября 2022Мир

Отказ Венгрии поддержать план помощи Украине объяснили

Политолог Бовт: Венгрия демонстрирует самостоятельность, не поддержав финансирование Киева
СюжетСанкции против России:
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Kira Hofmann / Globallookpress.com

Отказываясь поддерживать план Евросоюза по совместной финансовой поддержке Украины Венгрия демонстрирует свою самостоятельность и недовольство угрозами о заморозке части положенных ей выплат. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Георгий Бовт. Он также добавил, что со временем Венгрия, вероятно, изменит свою позицию.

«Венгрия, занимая подобную позицию, показывает свою самостоятельность внутри ЕС и напоминает, что ей в свое время грозили заморозкой средств, — сказал Бовт. — Это было тогда, когда страна сопротивлялась установлению предельной цены на российскую нефть и вообще санкциям против нефти из России. Это происходило еще в мае. Тогда ЕС заморозил достаточно существенные выплаты для Венгрии».

Политолог считает, что в конце концов компромиссный вариант будет найден, Венгрия пойдет на совместное финансирование Украины взамен на разморозку средств. Бовт также подчеркнул, что Венгрия преследует только свои интересы, здесь не стоит искать пророссийской или антиукраинской риторики.

«В принципе, Венгрия — это не единичный пример. Если абстрагироваться от украинского вопроса, то у Польши тоже большие споры с ЕС, еще похлеще, чем у венгров. Венгрия же, например, поддерживала все санкции против России, выступив только против ограничений на нефть. Она преследует свои собственные национальные интересы. Это не пророссийская, а именно провенгерская позиция», — считает Бовт.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна отказывается поддерживать планы Европейского союза по совместному финансированию Украины. Глава МИД отметил, что Будапешт собирается продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку. При этом он подчеркнул, что Венгрия не хочет становиться частью каких-либо договоренностей, предусматривающих совместное финансирование с другими государствами-членами ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области подорвали три моста перед наступлением ВСУ
В Казахстане предложили ужесточить правила получения гражданства из-за россиян
ВС России уничтожили склад ВСУ со снарядами к HIMARS в районе Днепропетровска
Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Обнаружены четыре новых пульсара
Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления ВСУ и иностранных наемников
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении
Минобороны заявило о попытках контратаки ВСУ на южно-донецком направлении
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после испытаний
В Швейцарии объявлен сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.