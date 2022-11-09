Отказ Венгрии поддержать план помощи Украине объяснили

Политолог Бовт: Венгрия демонстрирует самостоятельность, не поддержав финансирование Киева

Отказываясь поддерживать план Евросоюза по совместной финансовой поддержке Украины Венгрия демонстрирует свою самостоятельность и недовольство угрозами о заморозке части положенных ей выплат. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Георгий Бовт. Он также добавил, что со временем Венгрия, вероятно, изменит свою позицию.

«Венгрия, занимая подобную позицию, показывает свою самостоятельность внутри ЕС и напоминает, что ей в свое время грозили заморозкой средств, — сказал Бовт. — Это было тогда, когда страна сопротивлялась установлению предельной цены на российскую нефть и вообще санкциям против нефти из России. Это происходило еще в мае. Тогда ЕС заморозил достаточно существенные выплаты для Венгрии».

Политолог считает, что в конце концов компромиссный вариант будет найден, Венгрия пойдет на совместное финансирование Украины взамен на разморозку средств. Бовт также подчеркнул, что Венгрия преследует только свои интересы, здесь не стоит искать пророссийской или антиукраинской риторики.

«В принципе, Венгрия — это не единичный пример. Если абстрагироваться от украинского вопроса, то у Польши тоже большие споры с ЕС, еще похлеще, чем у венгров. Венгрия же, например, поддерживала все санкции против России, выступив только против ограничений на нефть. Она преследует свои собственные национальные интересы. Это не пророссийская, а именно провенгерская позиция», — считает Бовт.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна отказывается поддерживать планы Европейского союза по совместному финансированию Украины. Глава МИД отметил, что Будапешт собирается продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку. При этом он подчеркнул, что Венгрия не хочет становиться частью каких-либо договоренностей, предусматривающих совместное финансирование с другими государствами-членами ЕС.