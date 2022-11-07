Bloomberg: Венгрия отказалась поддержать планы ЕС по совместному финансированию Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна отказывается поддерживать планы Европейского союза по совместному финансированию Украины, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, глава МИД отметил, что Будапешт собирается продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку. При этом он подчеркнул, что Венгрия не хочет становиться частью каких-либо договоренностей, предусматривающих совместное финансирование с другими государствами-членами ЕС.

Ранее стало известно, что в основных политических партиях Швейцарии наблюдается раскол из-за разных позиций по вопросу поставок оружия Украине. Так, лидер крупнейшей партии «Демократический союз центра» (UDC) Марко Кьеза выразил мнение, что Швейцария не должна давать разрешения на отправку произведенного в стране оружия Киеву, даже через третьи страны.