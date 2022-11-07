Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 7 ноября 2022Мир

Венгрия отказалась поддержать планы ЕС по совместному финансированию Украины

Bloomberg: Венгрия отказалась поддержать планы ЕС по совместному финансированию Украины

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна отказывается поддерживать планы Европейского союза по совместному финансированию Украины, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, глава МИД отметил, что Будапешт собирается продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку. При этом он подчеркнул, что Венгрия не хочет становиться частью каких-либо договоренностей, предусматривающих совместное финансирование с другими государствами-членами ЕС.

Ранее стало известно, что в основных политических партиях Швейцарии наблюдается раскол из-за разных позиций по вопросу поставок оружия Украине. Так, лидер крупнейшей партии «Демократический союз центра» (UDC) Марко Кьеза выразил мнение, что Швейцария не должна давать разрешения на отправку произведенного в стране оружия Киеву, даже через третьи страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным
Кокорин забил четвертый четвертый за «Арис» в чемпионате Кипра
В США рассказали о планах Украины по «захвату Крыма»
В ДНР объявили о полной зачистке территории Донецкого аэропорта
Президент Грузии раскритиковала получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС
В Польше владельцам ресторана пришлось отказаться от названия «Червона калина»
Венгрия отказалась поддержать планы ЕС по совместному финансированию Украины
В Индонезии допустили отсутствие Путина на саммите G20
На Украине посоветовали готовиться к блэкауту в стране
Стало известно о планах Трампа объявить об участии в выборах президента
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.