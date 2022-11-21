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14:11, 21 ноября 2022Россия

Военнослужащий устроил смертельную аварию на российской трассе

74.RU: на трассе под Чебаркулем военный устроил аварию, в которой погибли два человека

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Военнослужащий устроил аварию на трассе Чебаркуль — Мисяш в Челябинской области, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщил порталу 74.RU источник в правоохранительных органах.

Собеседник пояснил, что в ДТП погибли женщина и ее 14-летний сын, кроме того, пострадал российский полицейский.

22-летний военный выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2114, которым управлял страж правопорядка. «Полицейский был трезв, находился на выходном, вез семью знакомого», — заявил источник.

В региональном управления ГИБДД уточнили, что водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу для обгона в запрещенном месте и врезался в ВАЗ-2114, после чего последний столкнулся с Chevrolet Nivа. В результате аварии пассажиры «Лады» — 33-летняя женщина и 14-летний мальчик — скончались на месте ДТП, 38-летний водитель и 10-летний мальчик попали в больницу.

Ранее сообщалось, что двое военных из Челябинской области погибли в ДТП с грузовиками на трассе под Воронежем. Знакомая одного из военнослужащих предположила, что они могли попасть в аварию при выполнении задания.

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Анна Щербакова
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