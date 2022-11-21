Винная индустрия Австралии оказалась под угрозой из-за сильных наводнений

Винная индустрия Австралии оказалась под угрозой из-за сильных наводнений на юго-востоке страны. О происшествии, в результате которой могут быть затоплены крупнейшие виноградники региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ААР.

Наводнение произошло на прошлой неделе в Новом Южном Уэльсе и вдоль рек штата Виктория. Губернатор Южной Австралии Питер Малинаускас официально объявил наводнения серьезной чрезвычайной ситуацией после того, как паводковые воды в реках достигли опасного уровня. Власти предупредили, что наводнения могут продолжаться несколько месяцев.

На данный момент невозможно оценить окончательный ущерб от наводнения, однако несколько виноградников уже были затоплены водой из водосборных бассейнов. Среди них оказались All Saints Estate и Pfeiffer Wines. «У нас нет доступа к нашим виноградникам уже две недели. Я готовлюсь к сценарию, при котором мы не соберем ни одного урожая от виноградников в этом сезоне», — заявил винодел Джен Пфайффер.

В июле наводнение в Австралии вынудило 30 тысяч жителей Сиднея покинуть свои дома. В некоторых районах штата Южный Уэльс выпала месячная норма осадков — до 350 миллиметров. Фермы, жилые здания и мосты оказались под водой, по затопленным дорогам начали плавать мусорные баки, а жителям пришлось передвигаться на лодках. Стихийное бедствие в городе стало третьим за год по счету.