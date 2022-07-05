Наводнение вынудило десятки тысяч австралийцев бросить дома

Reuters: 30 тысячам жителей Сиднея пришлось эвакуироваться из-за наводнения

Десятки тысяч жителей австралийского Сиднея вынудили эвакуироваться из-за наводнения. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 4 июля, власти приказали около 30 тысячам граждан бросить свои дома. В минувшие выходные, 2 и 3 июля, в некоторых районах штата Южный Уэльс выпала месячная норма осадков — до 350 миллиметров. В результате фермы, дома и мосты в регионе оказались под водой, по затопленным дорогам начали плавать мусорные баки, а жителям пришлось передвигаться на лодках. Стихийное бедствие в городе стало третьим за год по счету.

Ожидается, что за понедельник вдоль побережья Нового Южного Уэльса от Ньюкасла до юга Сиднея может выпасть еще около 100 миллиметров осадков. Кроме того, экстремальные погодные условия могут спровоцировать оползни из-за того, что водосборные бассейны рек уже практически заполнены.

Возможной причиной аномального количества осадков Климатический совет Австралии назвал изменение климата, которое провоцирует более частые экстремальные погодные условия. Его представитель добавил, что Австралия «недостаточно подготовлена» к подобным явлениям. Министр по чрезвычайным ситуациям Мюррей Уотт отметил, что к изменению климата из-за частых наводнений следует относиться серьезно.

В марте и апреле текущего года Австралия уже сталкивалась с подобными стихийными бедствиями, и некоторые местные жители только недавно успели оправиться от них и восстановить дома и бизнес. По данным метеорологов, последнее наводнение в некоторых районах Южного Уэльса будет сопоставимым или более серьезным по сравнению с теми, которые произошли в марте 2021 года, а также марте и апреле 2022-го.