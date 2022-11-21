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19:15, 21 ноября 2022Из жизни

Воспитанница фигуриста Плющенко победила в конкурсе «Маленькая мисс Россия»

«Маленькой мисс Россия 2022» стала десятилетняя воспитанница фигуриста Плющенко

Фото: Shutterstock

Десятилетняя Вирсавия Ковалева из Москвы победила в детском конкурсе красоты «Маленькая мисс Россия 2022». Об этом сообщает ТАСС.

«Теперь она сможет представлять страну на международном конкурсе "Маленькая мисс мира"», — заявили организаторы. На титул претендовали 42 девочки из разных регионов России. Самой старшей участнице было 16 лет, самой младшей — три года.

Вирсавия Ковалева — воспитанница московской школы фигурного катания «Ангелы Плющенко», созданной фигуристом Евгением Плющенко, пишет Tatler. В интервью, которое девочка дала изданию «Киоск Плюс» в 2021 году, упоминалось, что она с четырех лет пять раз лет в неделю занимается фигурным катанием.

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Согласно «Киоск Плюс», Вирсавия Ковалева снимается в клипах, катается на лыжах и велосипеде, занимается дайвингом, сноркелингом и шахматами. Журнал The Voice сообщал, что она посещает модельную школу и учит японский язык.

Ранее сообщалось, что в конкурсе красоты «Мисс Россия 2022» одержала победу 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. Гендиректор «Мисс России» Анастасия Беляк утверждает, что теперь девушка сможет участвовать в «Мисс Вселенная». По ее словам, это подтвердили организаторы международного конкурса.

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Олег Парамонов
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