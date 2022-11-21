Россияне стали активно интересоваться одной валютой

«Ъ»: объемы торгов казахстанским тенге на Московской бирже достигли максимума

Российские инвесторы стали чаще интересоваться казахстанской валютой — за прошлую неделю объемы торгов тенге выросли на семь процентов по сравнению с неделей ранее, составив 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе торгов на Московской бирже 18 ноября был достигнут максимум за все время обращения данной валюты. Увеличение активности инвесторов в казахстанском тенге происходит на фоне снижения торгов основными валютными парами. За неделю объем торгов популярными валютами сократился более чем на 100 миллиардов рублей.

В основном общий спад связан со слабыми торгами долларом и юанем — за неделю они снизились на 10-20 процентов, до 378 миллиардов рублей и 275 миллиардов рублей соответственно. При этом чаще в торгах использовался евро, обороты этой валюты выросли на семь процентов, до 201 миллиарда рублей.

Участники рынка объясняют, что особый интерес к казахстанской валюте проявляют компании в условиях нового стратегического курса России по переходу к торговле на национальные валюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также поясняет, что со странами СНГ в настоящее время налажены тесные торговые отношения, а Казахстан «стал одним из логистических хабов, через который теперь идет ряд экспортно-импортных операций России».

Другой точки зрения придерживается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов, отмечая, что с начала лета объем торгов тенге резко вырос со стороны банков, которые закупают валюту в интересах бизнеса. При этом казахстанская валюта также интересует частных инвесторов: как правило, закупают тенге россияне, которые уехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации. Однако Емельянов утверждает, что физические лица «не очень активно используют биржу для конвертации, тем более экзотических валют».

Объем переведенных средств россиян в республику ранее озвучило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Так, на 10 октября объем средств российских физических и юридических лиц в казахстанских банках составил 678,2 миллиарда тенге или 88,1 миллиарда рублей по курсу Нацбанка Казахстана на эту дату.