Кремль ответил на вопрос о возможности второй волны мобилизации

Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возможность второй волны мобилизации в России

Власти не обсуждали возможность второй волны мобилизации в России. Так на соответствующий вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время «никаких обсуждений на этот счет нет». Вместе с тем представитель Кремля заявил, что не может говорить за Министерство обороны России.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что более 400 призванных в рамках частичной мобилизации десантников отправились в тыловую зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Мобилизованных отправили в тыл после проведения соответствующей подготовки, которая прошла на полигоне Воздушно-десантных войск (ВДВ), находящемся в Ульяновской области.