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08:45, 15 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило об отправке в тыл СВО более 400 мобилизованных

Минобороны сообщило, что более 400 мобилизованных десантников убыли в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Более 400 призванных в рамках частичной мобилизации десантников отправились в тыловую зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что мобилизованных отправили в тыл после проведения соответствующей подготовки, которая прошла на полигоне Воздушно-десантных войск (ВДВ), находящемся в Ульяновской области.

«Личный состав пройдет боевое слаживание в составе более крупных подразделений, после чего приступит к выполнению задач по предназначению в первых и вторых эшелонах обороны», — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны добавили, что накануне отправления у десантников проверили готовность. Всех мобилизованных обеспечили всесезонными комплектами полевого обмундирования, а также средствами бронезащиты и химзащиты.

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Ранее российские мобилизованные из Кабардино-Балкарии, которые укрепляют вторую линию обороны на одном из важных участков в Запорожской области, рассказали о службе. По их словам, Вооруженные силы Украины предпринимают попытки атаковать, но, неся потери, отходят на исходные рубежи.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Планировалось, что в рамках мобилизационных мероприятий будут призываны 300 тысяч человек. О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Никита Абрамов
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