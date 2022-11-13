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05:40, 13 ноября 2022Россия

Российские мобилизованные рассказали о службе в Запорожской области

Мобилизованные из Кабардино-Балкарии укрепляют вторую линию обороны в Запорожской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Мобилизованные из Кабардино-Балкарии, которые укрепляют вторую линию обороны на одном из важных участков в Запорожской области, рассказали РИА Новости о службе.

«Боевой настрой у нас всегда на высшем уровне, духом не падаем, все в порядке», — заявил один из мобилизованных. По его словам, украинские военные предпринимают попытки атаковать, но, неся потери, отходят на исходные рубежи.

Также мобилизованные поблагодарили неравнодушных людей из регионов России, приславших им помощь в виде дополнительной экипировки, средств связи и медикаментов.

Ранее Министерство обороны России показало видео боевых учений снайперов, которые были призваны в ходе частичной мобилизации. Подготовка проходит в Новосибирской области. Новобранцы отрабатывают стрельбу из неудобных положений и с «выносом». Также делается упор на отработку навыков и приемов поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях.

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Марина Совина
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