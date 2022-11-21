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11:23, 21 ноября 2022Россия

Российские врачи достали более полукилограмма волос из желудка 11-летней девочки

Томские врачи достали из желудка 11-летней девочки более полукилограмма волос

Фото: Shutterstock

В Томске врачи больницы скорой медицинской помощи № 2 достали более полукилограмма волос из желудка 11-летней девочки. Находка весила около 600 граммов и занимала практически весь объем желудка, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».

Пациентка обратилась в больницу с жалобой на боли в животе. После обследования медики обнаружили в желудке у россиянки трихобезоар — большой ком волос с примесью остатков пищи.

«Инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому пациентке была незамедлительно проведена операция», — объяснил главный врач Андрей Караваев. Хирурги вскрыли полость желудка и извлекли волосяной ком.

После операции девочка чувствует себя удовлетворительно. По предположению медиков, на протяжении нескольких лет школьница могла жевать свои волосы, которые периодически проглатывала, из-за чего они начали скапливаться в желудке.

Как правило, трихобезоары находят у женщин, которые привыкли жевать свои волосы — они не перевариваются в желудке и со временем начинают сбиваться в плотный ком. Порой это может быть связано с трихофагией, или синдромом Рапунцель, — заболеванием, которое заставляет человека поедать свои волосы.

Ранее сообщалось, что огромный ком волос разорвал желудок британки — девушке потребовалась срочная операция.

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Варвара Родикова
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