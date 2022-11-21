В России допустили военную операцию Турции против курдов

Политолог Марков заявил о возможности начала военной операции против курдов

Ракетный обстрел со стороны Сирии подтверждает правоту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что курды действительно угрожают безопасности страны. Ввиду этого существует вероятность того, что глава государства примет решение о начале военной операции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«Думаю, обстрел турецкого города произошел не со стороны сирийской армии, а именно со стороны курдов. Ответом на это будет усиление ударов со стороны Турции, которые затем сойдут на нет после достижения целей. Но, с другой стороны, сам конфликт никуда не исчезнет и будет продолжаться долго — он уже идет десятилетиями. В итоге, я считаю, что масштабная операция против сирийской армии маловероятна. Она будет против курдов», — подчеркнул Марков.

Текущая ситуация, по его словам, подтверждает правоту Эрдогана, который говорил о реальности угрозы со стороны курдов, что у них существуют мощные ресурсы и что их нельзя недооценивать.

«Если они смогли сделать свои ракетные установки, значит, угроза есть, нужна военная операция. У Эрдогана к тому же скоро выборы, которые он рискует проиграть, так что военная операция может оказаться выгодной и с этой точки зрения», — заключил политолог.

Ракетный снаряд попал в школу в турецком городе Каркамыш на границе с Сирией в результате обстрела со стороны запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), есть раненые. Об этом сообщает портал Superhaber.

«Четыре ракеты, выпущенные членами PПK, попали в среднюю школу и два дома в районном центре, а также в грузовик у пограничных ворот Каркамыша. Как стало известно, в результате нападений несколько человек получили ранения», — рассказали в издании.