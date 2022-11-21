Ракетный снаряд попал в школу в результате обстрела со стороны Сирии

Ракетный снаряд попал в школу в турецком Каркамыше в результате обстрела со стороны РПК

Ракетный снаряд попал в школу в турецком городе Каркамыш на границе с Сирией в результате обстрела со стороны запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), есть раненые. Об этом сообщает портал Superhaber.

«Четыре ракеты, выпущенные членами PПK, попали в среднюю школу и два дома в районном центре, а также в грузовик у пограничных ворот Каркамыша. Как стало известно, в результате нападений несколько человек получили ранения», — рассказали в издании.

В район направлены бригады скорой помощи. В результате ударов погибли два человека.

15 ноября стало известно, что Анкара планирует провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии.

Воздушная операция «Коготь-меч» началась 20 ноября на территориях, которые используются запрещенной в стране РПК в качестве баз для террористических атак на Турцию. Министерство обороны Турции заявило, что операция против курдских формирований на севере Сирии и Ирака велась в соответствии с уставом ООН.