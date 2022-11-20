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05:34, 20 ноября 2022Мир

В Турции заявили о соответствии уставу ООН операции против курдских формирований

МО Турции заявило, что операция против курдов в Сирии велась соответственно уставу ООН

Фото: Pixabay

Министерство обороны Турции заявило, что операция против курдских формирований на севере Сирии и Ирака велась в соответствии с уставом ООН, передает агентство Anadolu.

«Министерство национальной обороны Турции заявляет, что операция была проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — подчеркнули в ведомстве.

Воздушная операция «Коготь-меч» началась на территориях, которые используются запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) в качестве баз для террористических атак на Турцию, уточнили в Минобороны.

15 ноября стало известно, что Анкара планирует провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии.

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Марина Совина
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