В Турции заявили о соответствии уставу ООН операции против курдских формирований

МО Турции заявило, что операция против курдов в Сирии велась соответственно уставу ООН

Министерство обороны Турции заявило, что операция против курдских формирований на севере Сирии и Ирака велась в соответствии с уставом ООН, передает агентство Anadolu.

«Министерство национальной обороны Турции заявляет, что операция была проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — подчеркнули в ведомстве.

Воздушная операция «Коготь-меч» началась на территориях, которые используются запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) в качестве баз для террористических атак на Турцию, уточнили в Минобороны.

15 ноября стало известно, что Анкара планирует провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии.

