Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Причиной пожара в многоэтажном жилом доме вблизи «Москва-Сити» стало возгорание в одной из квартир. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительной информации, речь идет о 40-этажном доме на Мукомольном проезде. По словам собеседника телеканала, информация о возгорании поступила в 21:57. Отмечается, что жители нескольких квартир не могли самостоятельно выйти из квартир — в помещениях плотное задымление.
Прибывшие на место пожарные расчеты смогли ликвидировать огонь, хозяин квартиры смог выйти сам.
Обстоятельства и причины возникновения огня предстоит выяснить специалистам. Отмечается, что дом негазифицирован.
В июле пожар произошел на кровле одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. По информации экстренных служб, в здании загорелись строительные леса на площади одного квадратного метра, пожар потушили до прибытия пожарных.