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23:24, 21 ноября 2022Россия

Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»

«360»: квартира на 36 этаже загорелась в жилом комплексе возле «Москва-Сити»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Причиной пожара в многоэтажном жилом доме вблизи «Москва-Сити» стало возгорание в одной из квартир. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, речь идет о 40-этажном доме на Мукомольном проезде. По словам собеседника телеканала, информация о возгорании поступила в 21:57. Отмечается, что жители нескольких квартир не могли самостоятельно выйти из квартир — в помещениях плотное задымление.

Прибывшие на место пожарные расчеты смогли ликвидировать огонь, хозяин квартиры смог выйти сам.

Обстоятельства и причины возникновения огня предстоит выяснить специалистам. Отмечается, что дом негазифицирован.

В июле пожар произошел на кровле одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. По информации экстренных служб, в здании загорелись строительные леса на площади одного квадратного метра, пожар потушили до прибытия пожарных.

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Марина Совина
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