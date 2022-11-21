ВСУ перешли к глухой обороне под Артемовском и Соледаром

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил об отказе командования ВСУ от наступательных действий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от наступления и перешли к глухой обороне под Артемовском и Соледаром, расположенными в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районах населенных пунктов Артемовск и Соледар противник перешел в глухую оборону. (...) Украинское командование отказалось от действий наступательного характера», — написал он. Марочко отметил, что причиной данных действий украинских бойцов стали ежедневные потери в живой силе и технике. По его словам, командование Украины сосредоточилось на сдерживании позиций, занятых ранее.

19 ноября в ДНР сообщили, что российские войска продвигаются по всей линии фронта. Как утверждает глава республики Денис Пушилин, подразделения НМ освобождали Артемовск. Он уточнил, что ВСУ стягивали к городу дополнительные силы. «В Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются», — заявил Пушилин.