В ЛНР заявили о колоссальных потерях ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ понесли колоссальные потери под Артемовском и Соледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери под Артемовском и Соледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В районе населенных пунктов Артемовск и Соледар для противника складывается неблагоприятная ситуация. Прежде всего в районах данных населенных пунктов они несут колоссальные потери», — сообщил он.

Марочко отметил, что данные обстоятельства вынудили украинское командование предпринимать определенные шаги, в том числе перейти от контрнаступления к маневренной обороне. Однако, по его словам, когда они поняли, что соответствующая тактика не работает, ВСУ решили обороняться «вглухую».

Ранее он рассказал, что командование Украины отказалось от наступательных действий на этих участках фронта. Причиной происходящего Марочко назвал ежедневные потери в живой силе и технике украинской армии. Как утверждает офицер, ВСУ сосредоточились на сдерживании занятых ранее позиций.

