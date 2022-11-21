Экс-военный ВСУ допустил расстрел российских пленных бойцами Украины

Экс-военный ВСУ допустил, что бойцы 80-й бригады армии Украины расстреляли пленных России

Экс-военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустил, что бойцы 80-й бригады армии республики расстреливали российских пленных. Видео публикует RT в своем Telegram-канале.

«То, что там Украина рассказывает, что 80-я бригада неспособна на такие методы, — это просто ложь. Ложь для того, чтобы выгородить себя и показать, что Россия в этом [якобы] виновна», — сказал он.

По словам бывшего военнослужащего, он служил в упомянутой бригаде, которая может сделать «все, что угодно» как по собственному желанию, так и по приказу спецслужб Украины. Уточняется, что экс-военный ВСУ перешел на сторону России после казни его отца украинскими бойцами. Как он утверждает, это не первое и не единственное военное преступление 80-ой бригады.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала провести расследование видеозаписи с убитыми российскими военнопленными. 18 ноября в сети были опубликованы видео расстрела военных России бойцами ВСУ. В одном ролике показываются тела убитых, а в другом — один из солдат, вероятно, со стороны российских Вооруженных сил, отказался сдаваться и открыл огонь.

