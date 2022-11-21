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20:35, 21 ноября 2022Среда обитания

Россиянам предоставят скидку на один вид жилья

Правительство России предоставит скидку 10% на деревянные дома

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россиянам предоставят скидку 10 процентов на один вид жилья — деревянные дома. Программа субсидирования распространится на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 миллиона рублей, сообщается на сайте кабмина.

Желающие принять участие в программе производители домов будут должны пройти конкурсный отбор. В числе обязательных требований — подтверждение наличия производственных мощностей в России, прейскуранта цен на домокомплекты и фиксация скидки в договоре с покупателем. Организацией конкурса станет Минпромторг.

На предоставление субсидий производителям ежегодно будут выделять не менее 300 миллионов рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что совместно с уже действующими инициативами данная программа предоставил гражданам больше возможностей для покупки жилья. Проект также призван поддержать спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохранив рабочие места и занятость на производствах.

В июле сообщалось, что деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости. Сначала 2022 года стоимость такого жилья снизилась в среднем на 10-15 процентов, вернувшись к уровню апреля-мая 2021 года. В июне цена деревянного дома составила от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр.

Александра Качан
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